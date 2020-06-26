أسماء أبو اليزيد تطالب جمهورها بالدعاء لوالدها

نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد صورة ليدها ممسكة بيد والدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام"، وعلقت على الصورة طالبة من جمهورها الدعاء لوالدها الراحل.
قالت أسماء أبو اليزيد "إذا تكرمتم افتكروا أبويافي دعائكم وصلاتكم واقرأوا له الفاتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
تفاعل عدد كبير من جمهور أسماء مع طلبها وبالفعل تلقت العديد من الدعوات بالرحمة والمغفرةلوالدها من جمهورها ومن نجمات الفن كسوسن بدر وركين سعد.
يذكر أن أسماء أبو اليزيد شاركت في بطولة مسلسل الآنسة فرح الذي عُرض على منصة شاهد، المسلسل من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وغيرهم من النجوم ومن إخراج وائل فرج.
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