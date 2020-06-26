إسراء مصطفى تعلن انطلاق "وش قبول"

أعلنت الفاشون بلوجر والإعلامية اسراء مصطفي تفاصيل أول مشاريعها الإعلامية برنامج "وش قبول"، والمقرر إذاعته على احدي القنوات الفضائية منتصف شهر يوليو. وقالت إسراء مصطفى، إنها تستعد لخوض تجربتها الجديدة كمذيعة لأول مرة، بعد أن نجحت في مجال الفاشون والأزياء وتحديدا أزياء المحجبات. وقالت"إسراء" إن البرنامج سيختص بكل ما يهم المرأة، كما ستكون هناك فقرات ثابتة للفاشون والمكياج والوصفات الطبيعية والاهتمام بالبشرة. يهم المرأة، كما ستكون هناك فقرات ثابتة للفاشون والمكياج والوصفات الطبيعية والاهتمام بالبشرة. وأكدت أنها ستحرص على التواصل مع متابعيها وعمل فقرات للأفكار التي سيقومون بطرحها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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