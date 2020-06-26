في ذكرى ميلاه.. معلومات لا تعرفها عن حسن مصطفى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير حسن مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن ما زالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القدير حسن مصطفى:

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

يعد أحد علامات المسرح الكوميدي.

تدرّج في الحقل المسرحي من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته.

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عمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين، ومسارح التليفزيون.

ومن أهم أعماله المسرحية "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، والكدابين قوي، أصل وخمسة مع محمد نجم،

وحواء الساعة 12، وسيدتي الجميلة مع الراحل فؤاد المهندس، قام بالعديد من المسلسلات التليفزيونية.

كان أول من قدم المنوعات في التليفزيون.

تزوج من الفنانة ميمي جمال في يوم 26 يونيو 1966 وأنجب منها ابنتين.

عمل في الكوميديا في أغلب أدواره على المسرح وفي السينما، وغير في أداءه في فيلم يوميات نائب في الأرياف.