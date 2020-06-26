أسماء أبو اليزيد تطلب الدعاء لوالدها

أحيت الفنانة أسماء أبو اليزيد ذكرى وفاة والدها بصورة مؤثرة ليديها مع يد والدها الراحل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وطالبت أسماء بالدعاء له قائلة: "إذا تكرمتم افتكروا أبويا في دعائكم وصلاتكم واقرأوا له الفاتحة، إنا لله و إنا إليه راجعون". "إذا تكرمتم افتكروا أبويا في دعائكم وصلاتكم واقرأوا له الفاتحة، إنا لله و إنا إليه راجعون". يذكر أن أسماء شاركت في الموسم Advertisements الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان" كضيفة شرف، تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي. الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان" كضيفة شرف، تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

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