نشرت الفنانة الشابة علا رشدي صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت رشدي على أن السعادة تعتمد علينا وعلى اختياراتنا. أضافت رشدي موجهة رسالتها لجمهورها أن عليهم اختيار السعادة والإيجابية بالرغم من أي شيء. السعادة والإيجابية بالرغم من أي شيء. تفاعل عدد كبير من جمهور علا ومحبيها مع صورتها فحصلت على أكثر من 77 ألف إعجاب والعديد Advertisements من التعليقات الإيجابية. من التعليقات الإيجابية. يذكر أن علا رشدي شاركت في مسلسل ب100 وش والذي عُرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وغيرهم العديد من النجوم ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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كانت هذه تفاصيل خبر علا رشدي لجمهورها: السعادة اختيارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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