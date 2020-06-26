صورة.. إطلالة صيفية لإليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها خلال قضائها لعطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفيديوهات "إنستجرام". علقت إليسا على الصورة قائلة: "جمعة سعيدة". يذكر أن إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضي" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات: سهام شعشاع، ألحان: محمد رحيم، توزيع: كميل خوري. مؤخرا أغنية "قهوة الماضي" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات: سهام شعشاع، ألحان: محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.

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