تفاصيل أغنية كارول سماحة الجديدة Bon Voyage

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها بتفاصيل أغنيتها الجديدة Bon Voyage ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت كارول صورة من تحضيرات الأغنية وعلقت

عليها قائلة:"انتظروا صدور أغنيتي الجديد Bon Voyage ، والكليب سيصدر قريباًالأغني من تأليف: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل.

يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون ، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.