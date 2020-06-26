مجدي صبحي عن والده : لم ولن يجود الزمن بمثله

استعاد الفنان الكبير مجدي صبحي ذكريات عمل والده محمود صبحي مدير فرقة يوسف وهبي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلا : "والدي محمود صبحي مدير فرقة يوسف وهبي ومدير

التسويق في هيئة المسرح والأوبرا والموسيقى اسمها كده في ذلك الوقت".

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وتابع : "العمالقه ام كلثوم عبد الحليم، وغيرهم لايستطيعون عرض حفلاتهم من غيره كل مسارح الدوله تفتح عروضها من

خلال والدي عند تسويق حفلاته العملاق ويوسف وهبي، لايفتح ستار المسرح الا بعد اشاره من والدي أن المسرح كامل العدد".

وأضاف :" والدي محمود صبحي لم ولن يجود الزمن بمثله.. لأنه علمنا ماهو الفن المحترم، والدي وحشتني قوييييييييي، والي لقاء قريب معك في حضنك.. الله يرحمك ويغفرلك.. الفاتحه له".