نشر الفنان أحمد العوضي مقطعًا من تدريباته الخاصة لمشاهد الحركة في مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق العوضي على الفيديو قائلاً: "من بروفات أكشن شديد الخطورة على شاهد 1 / 7".
يذكر أن "شديد الخطورة" سيتم عرضه يوم الأربعاء المقبل على
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه بأيام.. كواليس أكشن أحمد العوضي في مسلسله الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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