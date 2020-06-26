قبل عرضه بأيام.. كواليس أكشن أحمد العوضي في مسلسله الجديد

نشر الفنان أحمد العوضي مقطعًا من تدريباته الخاصة لمشاهد الحركة في مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علق العوضي على الفيديو قائلاً: "من بروفات أكشن شديد الخطورة على شاهد 1 / 7". يذكر أن "شديد الخطورة" سيتم عرضه يوم الأربعاء المقبل على Advertisements إحدى المنصات الإلكترونية الشهير، بطولة "ريم مصطفى، رياض الخولي، محمد حجازي"، وشارك العوضي في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلسل "الاختيار" بمشاركة الفنان أمير كرارة، وشهد نجاحًا جماهيريًا ضخمًا. إحدى المنصات الإلكترونية الشهير، بطولة "ريم مصطفى، رياض الخولي، محمد حجازي"، وشارك العوضي في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلسل "الاختيار" بمشاركة الفنان أمير كرارة، وشهد نجاحًا جماهيريًا ضخمًا. View this post on Instagram من بروفات اكشن شديد الخطوره 🔥🔥 من ٧/١ علي watch it A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on Jun 25, 2020 at 5:10pm PDT

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