شاهد.. محمود حميدة واحمد حاتم في كواليس فيلم"الغسالة"

حرص الفنان الكبير محمود حميدة على مشاركة جمهوره صورة من كواليس فيلم "الغسالة" الذي من المقرر طرحه قريبا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". Advertisements وظهر خلال الصورة كل من النجم محمود حميدة والفنان الشاب احمد حاتم يجلسان على اريكه باحد المنتزهات، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالصورة ومتمتيين لهما دوام النجاح والتوفيق في حياتهما الفنية والشخصية. النجم محمود حميدة والفنان الشاب احمد حاتم يجلسان على اريكه باحد المنتزهات، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالصورة ومتمتيين لهما دوام النجاح والتوفيق في حياتهما الفنية والشخصية. شاهد فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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