طلبت الممثلة المصرية وفاء عامر الدعاء لشقيقتها نجلاء التي نُقلت الى المستشفى اثر اصابتها بجلطة.
وكتبت وفاء على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "دعواتكم لـ أختي الحاجة نجلاء جلطة و ارتفاع ضغط دم".
وذهب البعض إلى القول بداية أن شقيقة وفاء أصيبت بفيروس كورونا، لتوضح وفاء حقيقة الأمر وتنهي الجدل الذي حصل بين المتابعين.
الجدير ذكره ان وفاء عامر ردت مؤخرا على مروجي اخبار وفاة الممثلة رجاء الجداوي بعد ان اصيبت بفيروس كورونا، ووجودها في العزل في المستشفى تحت إشراف الاطباء.
وتحدثت وفاء مع متابعيها عن عدة مواضيع، أهمها غضبها من شائعات وفاة رجاء الجداوي مؤكدة أن حياة البشر بين يدي الله قائلة: "متستعجلوش على موت الفنانين".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تطلب الدعاء لشقيقتها... فما علاقة فيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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