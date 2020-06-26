الاعلامية السعودية ريم النجم تكشف معاناتها مع مرضها منذ عام

تصدرت الإعلامية السعودية ريم النجم، مؤشرات البحث "غوغل"، بعدما كشفت عن مرضها الذي تعاني منه منذ عام.
ريم أشارت خلال فيديو لها على "سناب شات" إلى "انها خضعت لعملية جراحية منذ فترة، ولكن الجرح لم يلتئم ولم يستطع الأطباء معرفة السبب لتخضع لعملية أخرى منذ يومين".
وأوضحت ريم خلال الفيديو، أنها أجرت عملية جراحية منذ سنة، ومن هذا الوقت كانت تعاني، وأضافت: "أنا ما كنت حابة أتكلم.. لأني بحب أكون ايجابية وأطلع أتكلم معاكم وأنا قاعدة بتألم لأن الجرح قاعد يلتهب وما راضي يلتئم".
وتابعت ريم النجم: "لما رحت للطبيب قالي الحين تدخلين عملية شيء مفاجئ.. وحاليا كل جسمي منفخ من العملية وأمس بكيت بكى من الألم".
وأضافت: "أنا من النوع اللي يكابر لكن هالمرة قررت أني أقول لأني في بعض العقول تفهم شيء غلط".
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