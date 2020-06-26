"نعش السم" عمل غنائي من نجوى كرم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

انتشر منذ يومين فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ نجوى تحذر فيه من خطورة المخدرات على الشباب، وقامت كرم من خلاله بتوجيه رسالة حادّة إلى كل مدمن بعمل حمل عنوان "نعش السم"، كتبت كلماته كرم بنفسها، وذلك لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف اليوم الجمعة 26 مايو/حزيران.



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وفي التفاصيل، فان المكتب الاعلامي للفنانة نجوى أحب أن يفاجئها به، كونه يشكل رسالة قوية للشباب في اليوم العالمي للمخدرات، وحصل ذلك دون علمها وتمّ تصوير الفيديو بالتنسيق مع الممثلين والمخرج.

العمل الذي صوّر على طريقة الفيديو حمل صوت كرم، وهي تقول: "يللي عم تتعاطى السم وتسم دماغك وتطير، إيمانك بشيل الهم، مش كذبة هيك مشاوير، قلي شو اللي جابرك، ما نعش السم ناطرك تـ ياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير".

يذكر أخيراً، أن العمل صُوّر تحت إدارة المخرج محمد سرحان ومشاركة حسين ادريس بشخصية المدمن على المخدرات وسهير ناصر الدين بدور والدته.