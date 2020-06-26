watch it تتيح لمشاهديها 10 أفلام للنجم أحمد حلمى فى قسم باسمه

دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.

أفلام أحمد حلمى التى أتاحتها منصة watch it هى "1000 مبروك" إخراج أحمد نادر جلال و"عسل أسود" الذى يشارك فى بطولته ايمى سمير غانم ودوارد ولطفى لبيب وإنعام سالوسة وإخراج خالد مرعى، و"أسف على الإزعاج" ويشارك فى بطولته منة شلبى ومحموج حميدة ودلال عبد العزيز وأحمد فؤاد سليم وإخراج خالد مرعى.

إضافة إلى أفلام "بلبل حيران" بمشاركة زينة وشيرى عادل وايمى سمير غانم وإخراج خالد مرعى، و"جعلتنى مجرما" بمشاركة غادة عادل وادوارد وريهام عبد الغفور وإخراج عمرو عرفة، و"كده رضا" بمشاركة منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب وإخراج أحمد نادر جلال، و"ميدو مشاكل" بمشاركة شيرين عبد الوهاب وحسن حسنى ورامز جلال ومحمد لطفى ونشوى مطصفى وإخراج محمد النجار.

وكذلك فيلم "زكى شان" الذى يشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وحسن حسنى وأمير كرارة وانتصار وإخراج وائل احسان، وفيلم "ظرف طارق" الذى يشارك فى بطولته نور ومجدى كامل وخالد الصاوى وميس حمدان ويوسف داود وإخراج وائل احسان، وفيلم "اكس لاج" بمشاركة دنيا سمير غانم وابراهيم نصر وخالد سرحان وايمى سمير غانم ومحمد شاهين وياسمين رئيس وناهد السباعى وإخراج شريف عرفة.

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