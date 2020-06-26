كارول سماحة تعلن طرح أغنيتها الجديدة "bon voyage" الجمعة

أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن طرح أغنيتها الجديدة "bon voyage"، الليلة، عبر جميع المنصات الرقمية .

ونشرت كارول، صورة لها من داخل الاستوديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "انتظروا أغنيتي الجديدة الليلة، والفيديو كليب هيكون خلال الأيام القادمة".

الأغنية من كلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، ومن إخراج بتول عرفة، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع كارول.

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