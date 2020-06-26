أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن طرح أغنيتها الجديدة "bon voyage"، الليلة، عبر جميع المنصات الرقمية .
ونشرت كارول، صورة لها من داخل الاستوديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "انتظروا أغنيتي الجديدة الليلة، والفيديو كليب هيكون خلال الأيام القادمة".
الأغنية من كلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، ومن إخراج بتول عرفة، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع كارول.
قد يهمك ايضا:
سماحة تنفعل على إحدى معجباتها بسبب "كورونا"
كارول سماحة تغنى فى مهرجان شتاء الرياض على إحدى الفضائيات اللبنانية
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تعلن طرح أغنيتها الجديدة "bon voyage" الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.