لطيفة تروج لفيديو كليب أغنية شاغلني بعد عام من طرحها

القاهرة – لايف ستايل حرصت الفنانة لطيفة على الترويج لفيديو كليب أغنيتها "شاغلني" وذلك من خلال نشر مقطع منها عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام". علقت لطيفة، على الفيديو قائلة :"داخل قلبي دخول مفاجئ وتر قلبي بيه .. #شاغلني #لطيفة .. لمزيد من كليبات لطيفة .. ادخلوا على قناة لطيفة عاليوتيوب اللينك في البايو". تقول كلمات أغنية "شاغلني": "دخل قلبي دخول مفاجئ وتر قلبي بيه .. شاغل بالي وشكله بادىء يستحوذ عليه .. وأقول إيه، إيه بحاول ألاقي إجابة لحالتي أنا دي". وغريبة ده فيه من صفاتي .. سايب بصمة ليه في أول نظرة ومن مفيش .. عمل دوخة وشت فكري وقلبي مشالنيش .. صحيح فيه بوادر لحالة جميلة وشي هلاقيه .. يغير مصيري وحياتي". Advertisements قد يهمك ايضا: لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "للشمس"عبر اليوتيوب لطيفة تقضى الحجر المنزلى مع والدتها

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