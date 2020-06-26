الحساس لـ حسين الجسمي تحقق نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حققت أغنية "الحسّاس" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاح كبير جدًا حيث تخطت نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

"الحسّاس" تحمل في كلماتها حوارًا عاطفيًا مع القلب، وتجدد تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.

تقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن

ارتاح واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".

وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

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