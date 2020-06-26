أمل العوضي متهمة بتخطي حدود الجرأة بسبب هذه الملابس

أحدثت الممثلة الكويتية أمل العوضي ضجة مجدداً بسبب احدث إطلالاتها التي اظهرتها من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنسنتغرام". وبدت فيها وهي تجلس مرتدية فستاناً قصيراً كاشفاً لمنطقة الصدر.

واثار هذا موجة من التعليقات على حسابها كما على عدد من الحسابات التي أعادت نشر الصورة. ورأى معظم المتابعين أنها بالغت في جرأتها وأنها تتخطى بإطلالاتها الحدود التي يسمح بها المجتمع الخليجي.

ورغم هذا حققت الصورة أكثر من 26 ألف إعجاب وبدا أن من أبزر المعجبات بها الإعلامية السعودية لجين عمران. وتعليقاً عليها كتبت أمل: "تبدو جيدة".

ويذكر أن العوضي أثارت الجدل قبل هذا بسبب ارتدائها فستان Dolce And Gabbana الشهير الذي اختارته الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول ظهور بعد إعلان زواجها. إلا أن الفنانة الكويتية ردت على اتهامها بالتقليد من خلال حسابها على "إنستغرام" حيث توجهت إلىى إحدى المتابعات وكتبت: "حبيبتي أنا لابسته في كليب "بلي أحبك موت" قبل الكل لكن تأخر عرضه لظروف الكورونا ورمضان، من شهر 1 تقدرين تتأكدين بعيونك".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

بسمة وهبة تكشف حقيقة هجومها على ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة

سعر فستان ياسمين صبري الأزرق في أحدث صورها