حلا الترك ترد على ضجة تخرجها وتتحدث عن اختصاصها الجامعي

خرجت الفنانة حلا الترك عن صمتها بعد كل ما تم تداوله من أخبار عن الخلافات بينها وبين والدتها وعن تجاهل الأخيرة لحفل عيد وميلادها وتهنئتها المتأخرة لها لمناسبة تخرجها.

وجاء هذا خلال لقاء هاتفي مسجل أجري معها ضمن حلقة من برنامج Et بالعربي. وقالت إنها تمتنع عن الرد على أي سؤال في هذا الشأن رافضة التحدث عن شؤونها الخاصة. وتابعت أنها قرأت الأخبار الخاصة بحفل تخرجها في كل مكان، علماً أنها أغلقت خاصية التعليقات على الصور والفيديوهات التي نشرتها للمناسبة واعربت عن فرحها الكبير بهذا التغيير في حياتها.

وأشارت إلى أن أكثر ما تهتم به حالياً هو دراستها مشيرة إلى أنها قد تذهب لهذه الغاية إلى دبي. ولفتت إلى أنها قد تقرر الانتقال بعد ذلك إلى لندن أو كندا من أجل الالتحاق بإحدى الجامعات الكبرى في حال رأت أنه يمكنها تحمل مسؤولية ذلك.

وأضافت أنها ستواصل العمل في المجال الفني لأن هذا يعتبر أمراً مهماً بالنسبة إليها وأن هذا لا يتعارض مع مواصلة دراستها الجامعية. وكشفت أنها يمكن أن تختار اختصاصاً مثل تصميم الأزياء أو المكياج أو الرسم أو أي قسم يرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت في ختام اللقاء إلى أنها ستطلق أغنية منفردة عنوانها "شتبي مني".

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