المتابعون يتذكرون كيف كانت رجاء الجداوي في يوم زفافها قبل 50 عاماً

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة جداً تعود إل الفنانة المصرية رجاء الجداوي وظهرت فيها مرتدية الفستان الأبيض في حفل زفافها الذي أقيم منذ 50 عاماً.

وتبين من خلال البحث أن الحفل أقيم بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1970 حين ارتبطت بزوجها الراحل حسن مختار حارس مرمى النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الذي عاشت إلى جانبه ما يقرب من 45 عاماً.

ويشار إلى أن أخباراً انتشرت مؤخراً وأشارت إلى تراجع في حالاتها الصحية بعد إعلان إصابتها بالعدوى الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق أكد مصدر طبي من مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية لموقع "لها" أن الفنانة دخلت في غيبوبة وأنه تم تركيب جهاز تنفس صناعي لضخ الهواء في رئتيها وأضاف أن حالتها تتدهور بشكل سريع طالباً الدعاء لها.

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وعلى إثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأمنيات الشفاء العاجل للفنانة في حملة غير مدروسة شارك فيها عدد كبير من الفنانين.

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