سخرية من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب ملابسهما المنزلية

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة عفوية جداً للفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز. وظهرا فيها بإطلالة طبيعية حيث ارتديا ملابس رياضية عادية.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات الذين أثنى بعضهم على عفويتهما. إلا أن آخرين سخروا من شكليهما. ومما جاء في التعليقات: "إيه ده ياسمين طلعت متجوزة عشماوي الإرهابي" و"دي زي أمه" و"إيه اللبس الزبالة لي لبساه ده؟" و"يخرب بيت حظه اخذ الجمال والجسم وخفة الدم".

ويشار إلى أن ياسمين أعلنت زواجهما رسمياً من خلال صورة تخيلية نشرتها عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على "إنستغرام". وظهرت فيها وهي ترتدي الفستان الأبيض وتمسك يد زوجها أحمد العوضي الذي ارتدى بدلة الزفاف.‏

ويذكر أنهما كشفا ارتباطهما قبل ذلك في مطلع شهر أيار (مايو) 2020 من خلال تغيير الحالة الاجتماعية على حسابيهما ‏الشخصيين على ‏"فيسبوك" علماً انهما لم يقيما حفلاً التزاماً بإجراءات الحجر التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

آخر ظهور لـ أحمد العوضي من داخل الجيم

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج