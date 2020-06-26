تعرف علي رد محمد رمضان على ليلى عبد اللطيف

أحدثت التوقعات التي أطلقتها ليلى عبد اللطيف عبر برنامج "أنا هيك" الذي يعرض على شاشة قناة "الجديد" اللبنانية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الانتباه بما قالته عن بعض الفنانين وخصوصاً الفنان المصري محمد رمضان. وأشارت خلال الحلقة إلى أن الأخير قد يتعرض لحادث إلا أنه لن يكون خطراً.

ويبدو أن هذا لفت اهتمام الفنان الذي أعاد نشر مقطع التوقع على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وارفقه بتعليق باللهجة اللبنانية: لعلو خير انشالله" ومع وسم (هاشتاغ) "ثقة في الله نجاح".

ويشار إلى أنها أطلقت توقعات تتعلق بفنانين آخرين حيث قالت إن الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد تضيء سماء الخليج بحفلات لم يسبق لها مثيل وإن نانسي عجرم يمكن أن تشارك في فيلم استعراضي ضخم غناء ورقصاً وتمثيلاً ما يذكر الجميع بنجمة الشاشة الراحلة سعاد حسني.

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ونبهت الفنانين والأثرياء إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط منازلهم تحسباً لعمليات سرقة. وأشارت إلى أن إليسا قد تدخل عالم السياسة بشكل تدريجي وأن هيفاء وهبي يمكن أن تتخطى أزمتها الأخيرة وتستعيد حقوقها بعد تلقي الدعم من شخصيات مصرية نافذة.

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