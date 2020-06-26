خاص- هل تتجه لايف ستايلز ستوديوز لانتاج أغنيات للأطفال؟

بعدما كشفنا في آخر مقال عبر موقعنا، انه وبغض النظر عن التزاماته الكثيرة، معروف عن صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، حبه وشغفه للفن والموسيقى.

هذا الحس الفني الذواق والأُذن الموسيقية والابداع بالاختيارات الفنية، انسحبت من رجل الأعمال فهد الزاهد الى أفراد أسرته التي تتمتع بمواهب أطفال لديهم الحس الفني المبدع منذ صغرهم وان شركة لايف ستايلز ستوديوز لن تتوقف عند هذا الحدّ بل ستستمر بجيل من ذواقة الفن، حيث أن أولاد ابنة “الزاهد” ويدعى “سري” يبلغ من العمر 12 عاماً موزع موسيقى، و”غادة” التي تبلغ من العمر تسع سنوات تغني، أما “هنا” البالغة من العمر سبع سنوات تعزف على الكمان.

موقع “الخليج 365” تواصل مع “فهد الزاهد حيث طرحنا عليه سؤالاً هل من الممكن ان تتجه “لايف ستايلز ستوديوز” لانتاج اغنيات للاطفال قريباً أو لدعم مواهب الأطفال؟ أكد السيد فهد الزاهد لنا ان ملحن مصري شجعه ليخوض هذه التجربة ولكن المنصة الرقمية الخاصة بالشركة ليست مهيأة لهذا المشروع لأن قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بشركة لايف ستايلز ستوديوز تضع “رايتنغ” لفوق 18 سنة وهذا الشيء كان مطلوباً من إدارة يوتيوب بأن لا يتعارض المحتوى الذي يتم نشره مع كل ما هو موجه الى الاطفال. وهذا الموضوع يحتاج أن تقوم الشركة بإنشاء قناة جديدة على يوتيوب لـ “لايف ستايلز ستوديوز” متخصصة للأطفال فقط وهذا ما يحتاج الى اعداد جديد بالكامل “ومش حرزانة لأغنيتين فقط”.