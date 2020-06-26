كارمن سليمان تحتفل بعيد زوجها على وقع المفاجأة التي كشف عنها

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى جاد على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة صور لهما من مناسبات مختلفة جمعتهما.

وأكدت كارمن في تعليق لها أنها أمضت أجمل سنوات عمرها مع زوجها. وقالت “حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا لكن لقيت إن كل ده مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله.. كل سنة وانت حبيبي وصاحبي كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وفي قلبي. بحبك“.

كارمن سليمان قد أعلنت في وقت سابق عن مفاجاة يتم التحضير لها مع زوجها مصطفى جاد، الذي كشف عن استعداده لطرح أولى تجاربه الغنائية قريباً، موضحا أنها ستكون فكرة جديدة ومختلفة، بينما لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة.

نذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كليب “بصاتك” الأغنية ايقاعية رومانسية، كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز. والكليب من إخراج أمير الرواني. وكان لافتاً ظهور زوج كارمن الملحن مصطفى جاد في الكليب بعدة مقتطفات طريفة.