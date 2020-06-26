دنيا بطمة بتعليق غامض بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها

في الوقت الذي ترددت فيه أخبار عديدة حول خلاف كبير وقع بين الفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك ادى الى الغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع انستغرام وذلك بعد أيام قليلة من احتفالهما مع بعض بعيد ميلاد ابنتهما غزل.

فاجأت دنيا الجمهور عبر حسابها الشخصي على انستغرام بنشر مجموعة صور من جلسة تصوير، بدت فيها بإطلالة جميلة حصدت اعجاب المتابعين.

وكان لافتاً التعليق الغامض الذي أرفقته مع الصور، وكتبت: “القوة الحقيقة هي أن تكون في قمة صمودك عندما يعتقد الكثيرين أنك سقطت“.

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وقد اجتاحت مواقع التواصل قبل أيام قصة خلاف دنيا بطمة ومحمد الترك خاصة أن الأخير الغى حسابه على انستغرام حالياً بعدما كتب “شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”.

فهل وقع الخلاف بين دنيا ومحمد، أم ان القصة مجرد لفت انتباه من قبلهما خاصة بعد الأزمة التي مرت بها دنيا مؤخراً حيث ورد اسمها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي يبتز المشاهير.

دنيا تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك وهما ينتظران مولوداً جديداً بحسب ما كشفت في مقابلة عبر انستغرام.