غادة عبد الرازق وزوجها يسرقان الأضواء بظهورهما بملابس السباحة

لفتت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الأنظار بصور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" والتقطت لها خلال الإجازة الصيفية التي تمضيها على الشاطئ برفقة زوجها هيثم زينيتا.

وبدت فيها برفقته وهما يجلسان ويتمددان على الرمل بملابس البحر. وتعليقاً عليها كتبت: "إجازة الصيف بدأت" محققة أكثر من 100 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وأحدثت بهذا ضجة كبيرة على المواقع حيث رأى بعض المتابعين أنها تمثل بالنسبة إليهم طاقة إيجابية ودعوة إلى التفاؤل. وفي المقابل سخر منها آخرون مع التركيز على أنها تكبر زوجها بسنوات وتبدو مثل والدته.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت حيرة الجمهور بعدما نشرت على حسابها الرسمي على التطبيق فيديو ظهرت فيه شقيقتها وهي تداعب الكلب الخاص بها وعلقت عليه: "يسرية أختي جننت باني" ولاحظ الكثيرون الشبه الكبير بينها وبين وشقيقتها.

Advertisements

ويذكر أن الممثلة أعلنت قبل هذا انضمامها إلى قناة "إم بي سي مصر" في السباق الرمضاني المقبل (2021). وعلى هذا علقت: "تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل".

قد يهمك ايضا:

غادة عبد الرازق مع زوجها فى جلسة ليلية

غادة عبد الرازق تنشر فيديو لشقيقتها وتثير حيرة حول هذا الأمر