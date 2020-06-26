الموت يفجع المخرج خالد يوسف بسبب كورونا

نشر المخرج المصري خالد يوسف على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً ينعى فيه زوج شقيقته الذي توفي صباح أمس (الخميس)، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ووجه طلبا لمتابعيه بالدعاء لأسرته من النجاة من الوباء.

وكتب خالد يوسف في منشوره: "البقاء لله، توفي زوج شقيقتي الدكتور عبدالله أبو زيد، نسألكم الدعاء لعله ينفعه في آخرته".

وأضاف: "اللهم احفظ زوجته وأولاده وإخواته ونجهم برحمتك وكرمك من هذا الوباء، واكتب لهم الشفاء".

يذكر أن المخرج خالد يوسف يعيش خارج مصر منذ فترة طويلة من يعد القضية الشهيرة بالفيديوهات الفاضحة والتي اتهمت فيها الفنانتان الشابتان منى فاروق وشيما الحاج والتي قيل إنهما كانتا مع المخرج الشهير رغم نفيه كل ما جاء في أقوالهما، التي أكدتا فيها أنهما كانتا متزوجتين عرفياً منه.

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يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف كان فيلم "كارما" عام 2018، وقام ببطولته عمرو سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي، ولم يحقق الفيلم النجاح الذي كان يأمله صناعه وهو ما دعا عمرو سعد للهجوم على خالد يوسف متهماً إيا بأنه لا يستمع إلا لصوته فقط، وهو ما أسقط الفيلم.

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