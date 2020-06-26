ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة غيبوبة والدتها

تحرص أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية أثناء فترة وجودها في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل.

وكتبت أميرة عبر حسابها على "فيسبوك" تنفي فقدان والدتها الوعي قائلة: "خبر كاذب، أكد لي الأطباء المقيمون عدم حدوث ذلك بالمرة، وأن الرقم ده ليس له أساس من الصحة ولا حتى قربنا منه، وأن هي فعلا حالة حرجة ولكن بوعيها وهم من يقوموا بتخديرها بعد التأكد من وعيها والحمد لله".

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 أيار (مايو) الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من حزيران (يونيو) الجاري، ونقلت على أثرها للعناية المركزة.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 حزيران (يونيو)، وتلقت الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 حزيران (يونيو)، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.

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وكانت الجداوي، قد اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، يوم السبت 23 أيار (مايو) الماضي، ودخلت على إثرها مستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

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