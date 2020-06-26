عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادراً تم تسجيله في كواليس تصوير أحد الأفلام وظهر فيه الفنانون عادل إمام والراحلان يونس شلبي وسعيد صالح.

وفي أحد مشاهد المقطع ظهر إمام وشلبي وهما يجلسان على أحد المقاعد في ملعب لكرة القدم. وخلال لقاء أجري معهما تبادلا عبارات الثناء والمشاعر الطيبة. ولوحظ أن علامات المرض تظهر على وجه الأخير وهو ما أكده "الزعيم".

وسجل مشهد آخر حضور الفنان سعيد صالح وسط تصفيق الجمهور. كما عرض مشهد من العمل وتضمن وصول الممثلين الثلاثة مع فريق كرة القدم إلى الملعب.

ويشار إلى أنهم شاركوا معاً في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي تعتبر من الأعمال المسرحية الخالدة والتي لا ينساها الجمهور العربي. وقد عرضت في السبعينيات وجمعت عدداً آخر من النجوم منهم الفنانان الراحلان أحمد زكي وحسن مصطفى والممثلة القديرة سهير البابلي.

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ويذكر أن فكرة العمل استوحيت من الفيلم الأميركي To Sir, with Love للنجم سيدني بواتييه. لكن تم إدخال بعض التعديلات عليها بعد اقتباسها لتتحول إلى العمل العربي الشهير.

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