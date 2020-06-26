فريدة سيف النصر تنفعل بسبب هذه الصورة

الفنانة فريدة سيف النصر واحدة من الفنانات اللاتي أعلن في كل مناسباتهن أنهن لا يحبذن إجراء عمليات التجميل، وكانت قد خرجت في أكثر من لقاء تلفزيوني لتؤكد أنها لم تجر عمليات تجميل ولا تحبها.

ومؤخراً انتشرت صور قديمة لفريدة سيف النصر في فترة شبابها وقد وضح تغير ملامحها عن الوقت الحالي أو حتى عن صورها في الأعمال التي قدمتها في تلك الفترة وهو ما جعلها تنفعل على الذين صنعوا تلك الصور وغيروا في ملامحها ببرنامج "فوتوشوب" لتجميل شكلها فيها، موضحة أنها تحب شكلها على طبيعته بدون هذه الإضافات.

ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" الصورة القديمة المتداولة وصورة جديدة لها، وعلقت كاتبة: "الصورة بالتايير البني.. دي حد مصغر مناخيري ونافخ الشفة اللي فوق.. ممكن ماحدش يلعب في خلقة أمي في الصور أنا حابه مناخيري برسمة ربنا وشفايفي اللي فوق أرفع.. إيه الغلب ده انا ماعرفتنيش والله".

وشاركت فريدة سيف النصر في موسم رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم.

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