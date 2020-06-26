تحديد موعد جلسة سماع وائل عبد العزيز في سب ريهام سعيد

حددت نيابة المعادي في القاهرة، جلسة الأول من يوليو المقبل، لسماع أقوال الممثل وائل عبدالعزيز، في البلاغ المقدم من دفاع ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا الخير" سابقًا على قناة "الحياة" الفضائية، لاتهامه بسبّها وقذفها.

وتضمن البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، أن عبدالعزيز بث فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تعرض خلاله لريهام سعيد بألفاظ وعبارات تعد سبًا وقذفًا، وتحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة على نحو يناقض ويخالف كافة القوانين والشرائع السماوية والإنسانية.

وأوضح البلاغ أن عبد العزيز قال في الفيديو: "ما بعتبركيش إعلامية اتفرج عليها، هو إنتي مش حبسوكي ولبستي أبيض- أنا مش فاهم إنتي مين إداكي رخصة أصلاً، أو مين إداكي تصريح إنك تبقي إعلامية"، وذلك بتعبيرات وجه تمثل إهانة.

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يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ‏ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎

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