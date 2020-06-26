هكذا احتفلت شذى حسون بعيد ميلاد شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة شذى حسون، على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده، عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت شذى، صورة تجمعها مع شقيقها من مرحلة الطفولة، وعلقت: "ومن كأخي.. عيد ميلاد سعيد، وليد حسون".
يُذكر أن المطربة العراقية شذي حسون، كانت أحدث أغانيها "أخاف أحجي"، التي طرحتها على يوتيوب، وهي من كلمات علي خصاف، وأعاد توزيعها حسام الدين، والإخراج الموسيقي علي القاسم.
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