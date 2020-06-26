"يا أول فرحتي".. أحمد زاهر يهنئ ابنته ملك بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان أحمد زاهر، على تهنئة ابنته ملك بعيد ميلادها عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر زاهر، صورتين له مع ابنته، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي.. يا أول فرحتي.. ربنا يحميكي ويخليكي ليا يا أجمل وأحن وأطيب بنوتة في العالم.. بحبك يا ملك".
يُذكر أن أحمد زاهر شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وروجينا ونور اللبنانية وأحمد فهيم ومحمد علاء وأحمد داش وسلوى عثمان وريم سامي ومن إخراج محمد سامي.
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