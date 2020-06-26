نبيل الحلفاوي يعلق على رسالة محمد صلاح بعد فوز ناديه بلقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة محمد صلاح، لاعب كرة القدم المحترف في "ليفربول"، بعد فوز ناديه بلقب الدوري الإنجليزي. وكتب الحلفاوي عبر موقع "تويتر": "ألف مبروك ودايما في العلالي يا رب". وجاءت كلمات الحلفاوي تعليقًا على ما نشره صلاح من رسالة شكر لكل من سانده، قائلًا "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات، وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

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