أسماء أبو اليزيد تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة على روح والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في أول تعليق لها بعد وفاة والدها، طلبت الفنانة أسماء أبو اليزيد، من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، الدعاء لوالدها.

ونشرت أسماء صورة لكفها يمسك بكف والدها، معلقة "إذا تكرمتم افتكروا أبويا في دعائكم وصلاتكم واقرأوا له الفاتحة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان والد أسماء توفي يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري.

وتستعد أسماء لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، هبة عبدالعزيز، مصطفى حشيش، ومن إخراج أحمد الجندي.