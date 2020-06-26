لقاء الخميسي تنصح جمهورها بالقراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نصحت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بالقراءة. ونشرت لقاء صورة لها، ظهرت خلالها ممسكة بكتاب، معلقة "القراءة تأخُذُك لعوالمٍ مختلفةٍ ساحرة.. تَمنحُكَ القُدرة على التحليق وتجاوز واقِعُكَ الزماني والمكاني. تُثري نفْسُك وتُغني عقلُك وتُحلِق روحُك في سماءِها المُبهرة". جدير بالذكر أن لقاء الخميسي أطلت في رمضان المنقضي كضيف شرف مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد.

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