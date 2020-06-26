"لا تهن نفسك بفعلك".. ريم مصطفى توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة ريم مصطفى، على توجيه نصيحة لمتابعيها عبر حسابها على تويتر. وكتبت ريم، قائلة: "أكرمك الله بعقلك.. فلا تهن نفسك بفعلك.. صباح الخير". يُذكر أن ريم مصطفى، يعرض لها يوم ١ يوليو المُقبل، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، ويشاركها بطولة العمل: أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.

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