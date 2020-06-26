ريهام عبدالغفور عن رجاء الجداوي: "أرجو الدعاء لأمي التانية وحبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلبت الفنانة ريهام عبدالغفور، من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، الدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي تتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفي العزل في الإسماعيلية.

ونشرت ريهام صور لرجاء، معلقة "أرجو الدعاء لأمي التانية وحبيبتي، وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميلة.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بألف سلامة".

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل شهر تقريبا، ونُقلت إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية، وأكدت ابنتها "أميرة" أن والدتها في حالة حرجة، لكنها لم تفقد الوعي.