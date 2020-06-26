ندى بسيوني: عبدالله مشرف حالته مستقرة ودعواتكم بالشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة ندى بسيوني، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكتبت ندى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الفنان عبدالله مشرف.. شفاك الله وعافاك.. هو حالته مستقرة الحمد لله.. دعواتكم بالشفاء".

وكان الفنان عبدالله مشرف، قد نقل إلى أحد المستشفيات، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة: "أنا غير مصاب بفيروس كورونا، فقط أعاني من آلام في الظهر، لفحة برد بسبب التكييف، وحالتي أحسن الحمد لله الآن".

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