هكذا علق المخرج عمرو عرفة على قرار فتح المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص المخرج عمرو عرفة، التعليق على قرار فتح المقاهي بنسبة ٢٥٪ فقط، غدا السبت، تزامنا مع إجراءات الدولة برفع الحظر تدريجيا.
وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "عم سيد القهوجي، جالي في المنام وقالي يا إبني إنت من ال ٢٥٪ المُبشرين بالقهوة".
وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات.
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