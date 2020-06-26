تراند اليوم : تسريبات.. زواج حليمة بولند من "القذافي" مقابل مبلغ ضخم



انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات للقاءات بين سياسيين وفنانين خليجيين بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي كشفت عن تفاصيل مثيرة لما كان يخطط له من إشعال الفوضى في الخليج.

ومن بين هذه التسريبات أنباء عن زواج "القذافي" من الإعلامية الكويتية حليمة بولند وتقديمه مهرًا لها بمليون دولار.

من جانبه كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، حقيقة هذه الأنباء، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تسجيلات خيمة لقذافي”، انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند التي كانت ضمن ضيوف القذافي في خيمته الشهيرة التي استضافت العديدين سواء مسؤولين وإخوان مسلمين ، ولكني ما لا أعرفه كيف يتطرق لزواج القذافي من حليمة وإهدائه لها عقد بمليون دولار وقد كانت برفقة زوجها".

وكانت حليمة بولند قد حسمت أمر الصورة التي انتشرت وتجمعها بالقذافي، وقالت خلال لقاء متلفز قبل عدة أعوام، إن الصورة التقطت خلال تكريمها من قبل القذافي ووزارة الإعلامي الليبية، مؤكدة أنها تلقت عقد ألماس قيمته مليون دولار من القذافي، لكن هذا لا يعني أنها كانت على علاقة به.







