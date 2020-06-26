تراند اليوم : "أبوهشيمة" يهدي ياسمين صبري سيارة فارهة تدهش الجميع



أهدى رجل الأعمال المصري أحمدأبوهشيمة، سيارة فارهة لزوجته الفنانة ياسمين صبري، والتي ظهرت خلال قيادتها لها على أحد الطرق السريعة وصورها أحد المعجبين.

وأدهشت السيارة بخامتها جميع من شاهدوها، متسائلين عن ثمنها، معبرين عن إعجابهم بها وعلق البعض قائلًا: يا بخت اللي يتجوز أبوهشيمة، وقال آخر:" ما شاء الله قصر ويخت وسيارات وحياة رفاهية.. ولما كانت في البرنامج المذيعة بتسألها عن شرط إن يكون الشخص اللى هترتبط به غني تقول لا مش شرط الفلوس مش كل حاجة.. واضح فعلا".

وكانت الفنانة قد أثارت الانتباه مؤخراً بنشر صورة لافتة لها أثناء وجودها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة على ممشى خشبي أمام مياه البحر.