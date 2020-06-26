الليلة.. يوسف الشريف ضيف رامي رضوان في مساءdmc

يحل النجم يوسف الشريف ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc"، مساء اليوم، الجمعة، وذلك عبر شبكة قنوات dmc الفضائية.

من المقرر أن يتحدث "الشريف" عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل النهاية، ويكشف عن

كواليس العمل، كما يتحدث أيضًا عن العديد من المفاجآت للمرة الأولى.

تدور أحداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من

الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانًا آليًا مستنسخًا منه.

مسلسل "النهاية"، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز.