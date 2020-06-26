انتهت المخرجة بتول عرفة، من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحداث مشرعاتها الفنية كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ، التي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.
وتكثف عرفة جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الالوان بالكليب ، استعدادا لعرضه بالقنواتالفضائية خلال الايام القليلة القادمة .
وأكدت عرفة في تصريحات صحفية، انها تقدم كارول سماحة بشكلا جديد عما قدمته من قبل ، و أنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمنها أى مخرج ، و الفيديو كليبسيتم طرحه خلال الايام المقبلة ، وتتمنى أن يلقى قبول و إعجاب الجمهور.
ويذكر ان انتهت "سماحة" من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا ، وهو من إخراج بتول عرفة ، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع دي جي يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر بتول عرفه: انتهيت من تصوير الكليب.. واحترافية كارول امام الكاميرا يتمناها اي مخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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