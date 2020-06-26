بتول عرفه: انتهيت من تصوير الكليب.. واحترافية كارول امام الكاميرا يتمناها اي مخرج

انتهت المخرجة بتول عرفة، من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحداث مشرعاتها الفنية كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ، التي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وتكثف عرفة جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الالوان بالكليب ، استعدادا لعرضه بالقنوات

الفضائية خلال الايام القليلة القادمة .

وأكدت عرفة في تصريحات صحفية، انها تقدم كارول سماحة بشكلا جديد عما قدمته من قبل ، و أنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمنها أى مخرج ، و الفيديو كليب

سيتم طرحه خلال الايام المقبلة ، وتتمنى أن يلقى قبول و إعجاب الجمهور.



ويذكر ان انتهت "سماحة" من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا ، وهو من إخراج بتول عرفة ، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع دي جي يوسف.