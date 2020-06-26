زينب عبدالرحمن خلف تستعد لبرنامجها الجديد "زينة" اول يوليو

أكدت الاعلامية وخبيرة التجميل زينب عبدالرحمن خلف أنها تجهز لبرنامج جديد يحمل اسم " زينة "، والمقرر تسجيل أول حلقاته في مطلع يوليو المقبل تساعد فيه كل فتاة الطرق المثلي للحفاظ علي البشرة يجباتباعها في ظل أزمة كورونا بالمنزل وهذه النصائح يجب ألالتزام بها عند الخروج مع درجة الحرارة العالية .
يذكر أن زينب عبدالرحمن خلف حصلت علي جائزة التميزوالابداع في في المكياج في مهرجان " أخر موضة " في دورته السابقة التي أقيمت في شهر مارس الماضي والذي حضره المطرب محمد نور ولبني عبدالعزيز وهدي المطربة وبعض النجوم الفن كما كرمت في العديد من المهرجانات بدولة الكويت لتميزها في مجال الموضة والتجميل.
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