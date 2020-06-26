تراند اليوم : ممثلة إغراء شهيرة مصدومة بسبب صورة لها.. إخص عليكم

أعربت الممثلة المصرية، فريدة سيف النصر عن غضبها من إدخال تعديل على صورة لها يتم تداولها، للمقارنة بين شكلها في السابق، وشكلها في الوقت الحالي.

ولم تتمالك سيف النصر غضبها من استخدام ببرنامج “فوتوشوب” لتجميل شكلها في الصورة، قائلة إنها تحب شكلها على طبيعته بدون إدخال إضافات عليه.

وعلقت على الصورة التي نشرت عبر حسابها على تطبيق “إنستججرام”: “الصورة بالتايير البني.. دي حد مصغر مناخيري ونافخ الشفة اللي فوق.. ممكن ماحدش يلعب في خلقة أمي في الصور أنا حابه مناخيري برسمة ربنا وشفايفي اللي فوق أرفع.. إيه الغلب ده انا ماعرفتنيش والله”.

واشتهرت سيف النصر بأدوار الإغراء، وقد اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وهي ما زالت تلميذة، ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في تسعينيات القرن العشرين ثم عادت إليه وعملت في العديد من المسلسلات.

وأعلنت في أكثر من مناسبة أنها لا تفضل إجراء عمليات التجميل، وأكدت أنها لم تجر أي عمليات من هذا النوع ولا تحبها.

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وشاركت سيف النصر في مسلسل “الفتوة” الذي عرض في موسم رمضان 2020، من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر.