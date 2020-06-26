كيف ستطل كارول سماحة بالعمل الجديد Bon Voyage؟

في الساعات الماضية، انتهت المخرجة بتول عرفة من أعمال المونتاج التي أجرتها لفيديو كليب “bon voyage” للنجمة اللبنانية كارول سماحة ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.

وتعمل “عرفة” على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح الوان الكليب، استعدادًا لطرحه على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وعلى القنوات العربية وكافة المنصات الاجتماعية والاعلامية.

وأكدت بتول عرفة في تصريح لها أنها تقدم كارول سماحة باطلالة جديدة ومختلفة عما سبق وقدمته من قبل. وأنها سعيدة بهذا التعاون لأول مرة مع كارول لانها محترفة. متمنية ان يحظى العمل بقبول الجمهور واعجابه.

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وكشفت كارول عبر حسابها على تويتر عن استعدادها لطرح الأغنية “أوديو” اليوم على ان تطرح الكليب في الأيام المقبلة.

كارول سماحة كانت قد نشرت صورة مؤخراً تجمعها مع المخرجة المصرية بتول عرفة، حيث كانتا تضعان اللمسات النهائية على الأغنية التي تحمل عنوانBon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وستكون بالتعاون مع DJ Youcef . شارك في كتابة كلماتها كل من كاملة خير وكارول سماحة والفرنسي لايون، كما شارك في التلحين كل من الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، والتوزيع دي جي يوسف.

عن هذا العمل حرصت المخرجة بتول عرفة على توجيه رسالة خاصة لشركة لايف ستايلز ستوديوز وللنجمة كارول سماحة، حيث شددت ان هذا العمل عزيز جداً على قلبها لأنه أول تعاون بينها وبين شركة محترمة جدًا بحجم “لايف ستايلز ستوديوز” وأيضاً لأن صديقتها العزيزة النجمة كارول سماحة التي قبل أن تكون صديقتها أو تعمل معها فهي تعشق صوتها وفنها.

بدورها حرصت كارول على الردّ على المخرجة بتول وقالت: “حبيبتي بتول صديقة طيبة وعزيزة على قلبي منذ زمن بعيد.. مخرجة مجنونة وموهوبة!! انا سعيدة جداً بالتعامل الأول مع بعضنا.. وطبعا الشكر الأكبر لشركة لايف ستايلز ستوديوز التي تحب أن تقدم رؤية جديدة ومختلفة.