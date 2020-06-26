فيلم مصري قصير.. النيل "حياة أو موت"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت وزارة الهجرة المصرية فيلماً توضيحياً قصيراً بشأن حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن الفيلم تم إخراجه بسبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.

كما دعت مكرم أبناء مصر إلى إيصال رسالة للمجتمع الدولي بشأن حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي "مسألة حياة أو موت".

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وتم نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع بحيث يتم تداوله في كافة أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس المصري على رفضَ الإجراءات المنفردة الأحادية، التي ستلحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن رئيس جنوب أفريقيا أشاد بإرادة مصر السياسية الصادقة والبناءة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

وأضاف أن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.