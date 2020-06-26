تأجيل عرض فيلم "تينيت" للمخرج كريستوفر نولان مجدداً بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة وورنر براذرز يوم الخميس تأجيل عرض فيلم الإثارة ”تينيت“ للمخرج كريستوفر نولان للمرة الثانية.

وقالت الشركة في بيان إن الفيلم سيعرض الآن في 12 أغسطس آب. ولا تزال معظم دور العرض الأمريكية مغلقة للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

Advertisements

وتم إنتاج “تينيت“ واحد بميزانية ضخمة، وكانت تعول دور العرض عليه لاجتذاب المشاهدين للعودة إلى دور السينما التي أغلقت أبوابها في معظم أنحاء العالم هذا العام.

والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية ويقوم ببطولته جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون.

ولم تنشر تفاصيل أخرى عن حبكة الفيلم الذي كان مقررا أن يعرض في 17 يوليو تموز.

