شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة ليدها تمسك يده.. أسماء أبو اليزيد تطالب الجمهور بالدعاء لوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بالدعاء لوالدها فى أول تعليق لها منذ وفاته منذ أسبوعين تقريبا، حيث نشرت صورة ليدها تمسك يد والدها، معلقة عليها قائلة "إذا تكرمتم افتكروا أبويا فى دعائكم وصلاتكم واقرأوا له الفاتحة.. إنا لله و إنا إليه راجعون".



اسماء ابو اليزيد

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وفي سياق متصل، كانت أسماء تستعد لتقديم الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" للفنانة رانيا يوسف حيث من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، حيث كان من المفترض انطلاق تصويره قبل موسم رمضان، ولكن انتشار فيروس كورونا أجل تصويره.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة لدى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.